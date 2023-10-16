Многонациональная жизнь в Петербурге бьёт ключом Азербайджанская банда держит в страхе сразу несколько районов Санкт-Петербурга.
СК возбудит дело после избиения людей в Петербурге выходцами из Азербайджана
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий Целовальников
Если полиция будет НОРМАЛЬНО работать, так диапоры, сразу станут нормальными людьми, как было при СССР!!!
Ответить
17 час.
ВераВерная
Вы нам ещё расскажите, что Беглов не знает о создавшейся ситуации с этническими бандами. И не надо сейчас про "чижиков", уборку снега и ведомственные садики говорить. В городе нет хозяина. Властью, данной губернатору, Беглов вполне мог разрулить тот беспредел, что происходит. Но он предпочитает отойти в сторонку и подождать когда рассосётся. Почему в Ленинградской области у Дрозденко о таких ужасающих фактах не слышно? Потому что Александр Юрьевич держит ситуацию под контролем. И не позволяет никаким дружеским связям служить препятствием для наведения порядка.
Ответить
16 час.
Владимир Балаев
Самое главное, нужно наказывать в первую очередь коррупционеров, с их согласия всё происходит и они же отмазывают. Ну и для бандитов мигрантов условия должны быть крайне ЖЁСТКИМИ! Они только силу понимают! ПО АРМИИ ПОМНЮ...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии