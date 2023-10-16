СК возбудит дело после избиения людей в Петербурге выходцами из Азербайджана

ВераВерная

Вы нам ещё расскажите, что Беглов не знает о создавшейся ситуации с этническими бандами. И не надо сейчас про "чижиков", уборку снега и ведомственные садики говорить. В городе нет хозяина. Властью, данной губернатору, Беглов вполне мог разрулить тот беспредел, что происходит. Но он предпочитает отойти в сторонку и подождать когда рассосётся. Почему в Ленинградской области у Дрозденко о таких ужасающих фактах не слышно? Потому что Александр Юрьевич держит ситуацию под контролем. И не позволяет никаким дружеским связям служить препятствием для наведения порядка.