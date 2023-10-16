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СК возбудит дело после избиения людей в Петербурге выходцами из Азербайджана

СК возбудит дело после избиения людей в Петербурге выходцами из Азербайджана

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Комментарии
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Василий Целовальников
Если полиция будет НОРМАЛЬНО работать, так диапоры, сразу станут нормальными людьми, как было при СССР!!!
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17 час.
ВераВерная
Вы нам ещё расскажите, что Беглов не знает о создавшейся ситуации с этническими бандами. И не надо сейчас про &quot;чижиков&quot;, уборку снега и ведомственные садики говорить. В городе нет хозяина. Властью, данной губернатору, Беглов вполне мог разрулить тот беспредел, что происходит. Но он предпочитает отойти в сторонку и подождать когда рассосётся. Почему в Ленинградской области у Дрозденко о таких ужасающих фактах не слышно? Потому что Александр Юрьевич держит ситуацию под контролем. И не позволяет никаким дружеским связям служить препятствием для наведения порядка.
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16 час.
Владимир Балаев
Самое главное, нужно наказывать в первую очередь коррупционеров, с их согласия всё происходит и они же отмазывают. Ну и для бандитов мигрантов условия должны быть крайне ЖЁСТКИМИ!  Они только силу понимают!  ПО АРМИИ ПОМНЮ...
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2 час.

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