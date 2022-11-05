Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Володя XXL: «Сезон для меня закончен! Все ждут, когда ты обосрешься, а ты срешь уже какую игру подряд»

Форвард «БроукБойз» Володя XXL заявил, что больше не сыграет в этом сезоне. «Этот МФЛ для меня официально закончен! Я не буду больше представлять команду «БроукБойз».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх