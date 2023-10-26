Наигранный смех: Зепюр Брутян пытается спасти Прилучного от суда с Агатой Муцениеце

Агата Муцениеце недавно подала в суд на своего бывшего мужа Павла Прилучного. Дело в том, что актер со своей новой жизнью с Брутян и маленьким сыном совсем забыл про старших детей, которых нужно финансового обеспечивать.
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