Мостовой отреагировал на слова Карпина про себя: «Он сказал все правильно»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Карпина, который вБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Карпина, который в интервью Sport24 заявил, что Мостовой был лучше него по набору игровых качеств.