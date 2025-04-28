Мостовой отреагировал на слова Карпина про себя: «Он сказал все правильно»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Карпина, который вБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Карпина, который в интервью Sport24 заявил, что Мостовой был лучше него по набору игровых качеств.
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