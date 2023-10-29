Аналитик Юшков: из-за разрыва газового договора России и Украины вырастут цены

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что если киевский режим откажется выполнять условия договора о транзите газа с Россией, то он приведёт к росту цен на мировом газовом рынке.
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