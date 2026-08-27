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Татар-информ

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Турэксперт Ансталь рассказала, куда россиянам не стоит ехать осенью

Турэксперт Ансталь рассказала, куда россиянам не стоит ехать осенью

Какие страны лучше не выбирать для путешествий осенью 2026 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Российским туристам при планировании осенних поездок стоит учитывать погодные риски в ряде популярных зарубежных направлений, в том числе в некоторых странах Азии, Бразилии, на Филиппинах и Мальдивах.

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