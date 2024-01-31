Женщина = деньги. Вернее траты. Потому что бы завести себе женщину, надо сразу быть готовым к тратам.
"Хочу женщину, а денег нет": вечный вопрос многих мужчин
Комментарии
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Элина Морозова
Каждый получает, что заслужил.
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11 час.
F I
" я запретил себе иметь женщину. "
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7 час.
Майя Maja
ну для него проститутки -товар. Про Женщин... тут у него все по полочкам и ясно...)) Вопрос еще тот перед ним будет стоять. Мужчина не совсем уверен в том, что пишет и внушает себе)) Лукавит мужчинка, ой лукавит))
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7 час.
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