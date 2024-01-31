ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    Да мы все "плюшкины" в той или иной степени)) Кто скажет, что нет?))Синдром Плюшкина,...
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  • Майя Maja
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"Хочу женщину, а денег нет": вечный вопрос многих мужчин

"Хочу женщину, а денег нет": вечный вопрос многих мужчин

Женщина = деньги. Вернее траты. Потому что бы завести себе женщину, надо сразу быть готовым к тратам.

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Комментарии
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Элина Морозова
Каждый получает, что заслужил.
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11 час.
F I
&quot; я запретил себе иметь женщину. &quot;
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7 час.
Майя Maja
ну для него проститутки -товар. Про Женщин... тут у него все по полочкам  и ясно...)) Вопрос еще тот перед ним будет стоять. Мужчина не совсем уверен в том, что пишет и внушает себе)) Лукавит мужчинка, ой лукавит))
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7 час.

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