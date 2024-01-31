"Хочу женщину, а денег нет": вечный вопрос многих мужчин

Майя Maja

ну для него проститутки -товар. Про Женщин... тут у него все по полочкам и ясно...)) Вопрос еще тот перед ним будет стоять. Мужчина не совсем уверен в том, что пишет и внушает себе)) Лукавит мужчинка, ой лукавит))