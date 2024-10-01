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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лига чемпионов. «Арсенал» примет «ПСЖ» Сафонова, «Байер» против «Милана», «Барса» сыграет с «Янг Бойз», «Интер» – с «Црвеной», «Ман Сити» в гостях у «Слована»

Лига чемпионов. «Арсенал» примет «ПСЖ» Сафонова, «Байер» против «Милана», «Барса» сыграет с «Янг Бойз», «Интер» – с «Црвеной», «Ман Сити» в гостях у «Слована»

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

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