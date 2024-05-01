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NPJ BFMB: Клюква снижает риск диабета и болезней сердца

NPJ BFMB: Клюква снижает риск диабета и болезней сердца

Канадские ученые оценили влияние клюквы на здоровье участников эксперимента.Канадские ученые из Университета Лаваля провели интересный эксперимент и узнали, что клюква позитивно влияет на микрофлору кишечника и снижает риск развития диабета и болезней сердечно-сосудистой системы.

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