В армии России появились соединения, способные вести масштабные сетецентрические операции

На протяжении нескольких последних лет российская армия осуществляет мероприятия по интеграции и освоению Единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ).
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