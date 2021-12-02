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В армии России появились соединения, способные вести масштабные сетецентрические операции

В армии России появились соединения, способные вести масштабные сетецентрические операции

На протяжении нескольких последних лет российская армия осуществляет мероприятия по интеграции и освоению Единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ).

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