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The Eurasia Daily news agency

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American politician: Ukraine has already lost the war with Russia

American politician: Ukraine has already lost the war with Russia

In fact, Ukraine has already been defeated in the armed confrontation with Russia and continues to fight only for the personal gain of the leaders of the Kiev regime.

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