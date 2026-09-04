In fact, Ukraine has already been defeated in the armed confrontation with Russia and continues to fight only for the personal gain of the leaders of the Kiev regime.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым