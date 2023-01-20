Врач раскрыла пользу и вред сыра

Всемирный день любителей сыра отмечается 20 января по всему миру. О пользе и вреде этого популярного продукта «Известиям» рассказала врач-диетолог Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Стеценко.