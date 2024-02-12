Жить по-своему: в Подмосковье появятся автономии таджиков

Собственные школы, СМИ, преподавание на таджикском и даже контакты с иностранными государствами – вот что дает диаспорам статус автономии!Объявления о создании национально-культурных автономий таджиков почти одновременно появились на днях в местных газетах в подмосковных Лобне, Котельниках, Балашихе и других округах.