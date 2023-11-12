Россия начала эвакуировать граждан из сектора Газа. Горячую точку уже покинули 60 соотечественников

МЧС РФ вместе с российскими дипломатами начало эвакуировать мирное население из сектора Газа. Свыше 60 граждан России пересекли КПП Рафах и на данный момент находятся в Египте, об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.