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Россия начала эвакуировать граждан из сектора Газа. Горячую точку уже покинули 60 соотечественников

Россия начала эвакуировать граждан из сектора Газа. Горячую точку уже покинули 60 соотечественников

МЧС РФ вместе с российскими дипломатами начало эвакуировать мирное население из сектора Газа. Свыше 60 граждан России пересекли КПП Рафах и на данный момент находятся в Египте, об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

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