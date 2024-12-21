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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Чикунова: «Нет никакой уверенности, что меня допустили бы до Олимпиады. Это все рассуждения «если бы»

«Нет никакой уверенности, что меня допустили бы до Олимпиады. Критерии отбора изменились – кроме критериев нейтрального статуса от World Aquatics, был отдельный допуск от Международного олимпийского комитета.

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