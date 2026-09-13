Он завоевал главную награду Америки, а его отказались пускать в страну! Кузнецова подвел штраф в 25 долларов

Обидная ситуация.Вряд ли многие молодые болельщики знают про казахстанского защитника Максима Кузнецова.
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