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Нижегородская правда

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Новичком ХК «Торпедо» стал защитник Ярослав Дыбленко

Новичком ХК «Торпедо» стал защитник Ярослав Дыбленко

Этот хоккеист имеет богатый опыт успешных выступлений на самом высоком уровне. В КХЛ Ярослав провёл 601 матч, заработав 127 очков (32 + 95).

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