Член правления Банка Чехии: Биткоин опасно включать в госрезерв

Член правления Национального банка Чехии Ян Кубичек выразил сомнения в целесообразности включения биткоина в государственные резервы из-за высокой волатильности и неопределенности регулирования криптовалют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии