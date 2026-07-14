📷⚡️Свежие кадры последствий ударов дронов-"камикадзе" "Герань-4 Seeker" по судам у побережья Одесской области.
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📷⚡️Свежие кадры последствий ударов дронов-"камикадзе" "Герань-4 Seeker" по судам у побережья Одесской области.