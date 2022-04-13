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Обмен Медведчука на Мариуполь, тысяча пленных морпехов, оружие из США. Хроника событий на утро 13 апреля

Обмен Медведчука на Мариуполь, тысяча пленных морпехов, оружие из США. Хроника событий на утро 13 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании лидера «Оппозиционного блока - За жизнь» Виктора Медведчука и предложил обменять его на пленных военных.

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