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Евгений Трефилов: «Международная федерация гандбола нас допустила, но европейская своего слова не сказала. Боюсь, что они не смягчат позицию»

Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов высказался о решении Международной федерации гандбола ( IHF ) допустить российские сборные к турнирам с флагом и гимном.

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