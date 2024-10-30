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Мотта о 2:2 с «Пармой»: «Ювентусу» нужно стать лучше. Мы подарили много шансов сопернику»

Туринский клуб сыграл вничью с «Пармой» (2:2) в 10-м туре Серии А. У «Юве» 1 победа в 5 последних матчах и серия из трех игр без побед.

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