Следствием устанавливаются обстоятельства ранений мирных жителей в Курской области при атаках украинских боевиков

В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксированы очередные факты целенаправленных атак объектов гражданской инфраструктуры со стороны вооруженных формирований Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии