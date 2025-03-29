Алаудинов сообщил о подготовке плацдарма для рывка российских войск в Сумской области

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов в беседе с ТАСС сообщил, что российские войска продвигаются в Сумской области и тем самым готовят плацдарм для рывка.
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