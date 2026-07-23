Воспаления в организме: чем опасны газированные напитки без сахара

Низкокалорийные газированные напитки могут ускорить старение мозга, выяснили ученые. Эксперимент, длившийся более восьми лет, показал, что у людей, которые пили большое количество газировки с сахарозаменителем, память и когнитивные способности ухудшались на 62 процента быстрее остальных.