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Медицина 2.0

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Воспаления в организме: чем опасны газированные напитки без сахара

Воспаления в организме: чем опасны газированные напитки без сахара

Низкокалорийные газированные напитки могут ускорить старение мозга, выяснили ученые. Эксперимент, длившийся более восьми лет, показал, что у людей, которые пили большое количество газировки с сахарозаменителем, память и когнитивные способности ухудшались на 62 процента быстрее остальных.

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