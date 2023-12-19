Извержение вулкана на исландском полуострове Рейкьянес

На исландском полуострове Рейкьянес, расположенном к северу от города Гриндавик, в результате землетрясения магнитудой 4,2 вечером 18 декабря началось извержение вулкана, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на метеорологическую службу Исландии.
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