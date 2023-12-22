Юрист Сергеев: с января отменят мораторий на штраф за отсутствие умных счетчиков

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев объяснил, кого коснется снятие моратория на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию.
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