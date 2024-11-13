На фестивале «Читка» представили современную киноадаптацию «Снегурочки»

В России готовится первая почти за 60 лет киноадаптация «Снегурочки». На фестивале экранизаций «Читка» 11–12 ноября во второй раз прошел конкурс проектов в разработке, где режиссер Ольга Добромыслова рассказала о ходе работы над фильмом.