Нарышкин: Польша и США фальсифицируют вклад СССР во Второй мировой войне

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ, заявил об активизации зарубежных НКО в США, Германии и Польше, искажающих историю Второй мировой войны, принижающих вклад СССР и создающих предпосылки для агрессии против России.
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