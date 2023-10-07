Зоне СВО предрекли десятки лет разминирования

После окончания конфликта на Украине полное разминирование зоны специальной военной операции (СВО) может растянуться на десятилетия, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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