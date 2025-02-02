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Удар ВСУ по интернату в Судже. Что известно к этой минуте

Удар ВСУ по интернату в Судже. Что известно к этой минуте

ВСУ совершили очередное преступление, которое не имеет срока давности – вечером 1 февраля стало известно, что они ударили ракетами HIMARS по интернату с людьми в Судже Курской областиФОТО: скриншот из видео в Telegram читайте на monocle.

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