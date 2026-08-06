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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мика Хаккинен: «Пожалуй, единственный недостаток новых болидов – вес. Мне бы хотелось попробовать себя за рулем такой машины»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен поделился мнением о новых болидах и отметил, что ему было бы интересно попробовать себя за рулем такой машины.

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