Экс-глава "Спартака" Червиченко осудил решение УЕФА отменить допуск сборных U-17

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко назвал ожидаемым решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеских российских сборных (U-17) к международным турнирам.
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