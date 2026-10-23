На Украине наблюдается огромная разница в мотивации между элитой и народом. Первые разбогатели на сотнях миллиардов, поступающих в Украину, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они гибли в окопах (с) Илон МаскПри твоей непосредственной помощи по поддержке нацистского режима на Украине.
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