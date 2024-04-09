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Россия и КНР видят бесперспективность встреч по Украине без интересов Москвы

Россия и КНР видят бесперспективность встреч по Украине без интересов Москвы

Москва и Пекин подтвердили бесперспективность встреч по Украине в отрыве от интересов Москвы, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И.

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