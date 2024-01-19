Французские наёмники, погибшие в Харькове, отправились на Украину с разрешения официального Парижа

По этому поводу в МИД России уже вызвали посла Франции для конкретных объяснений.В иностранном ведомстве России требуют, чтобы власти Франции объяснили тайное участие французских наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ.
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