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Конфликт перешел на новый этап: под прицелом – энергетика. Чем это грозит Европе?

Конфликт перешел на новый этап: под прицелом – энергетика. Чем это грозит Европе?

Изображение сгенерировано ИИСегодня 1,4K прочитали Из-за ударов по украинским энергообъектам цены на газ в Европе выросли на 10%, сообщает Bloomberg.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
“Обе стороны, наверное, понимают, что боевые действия на фронте заходят в тупик и что какого-то решительного исхода они там добиться не смогут&quot; ................... и это говорит человек с экономическим образованием знающим об армии дай Бог только сборку-разборку охолощенного и раздолбанного АКМ. Сидел бы работал в своей сфере и не позорился бы. Был бы ранее химиком-технологом или хотя бы директором даже заштатного НПЗ знал бы что у этих заводов всегда есть доп. мощности, да и кроме НПЗ на западе страны есть и другие в центральной части.  Руслану Пухову то же стоит довольно внимательно почитать информацию об Ирано-Иракской войне в интернете и тогда хотя бы дошли потери сторонами в цифрах с учетом того что та война длилась 8 лет а СВО всего 2 года и к тому же Россия не сметала города ФАБами. Даже не могу представить последствия удара по жилым районам ФАБ-9000, хотя последствия работы батареи &quot;Солцепек&quot; наблюдал еще в 99-м.
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