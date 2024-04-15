Конфликт перешел на новый этап: под прицелом – энергетика. Чем это грозит Европе?

Дмитрий Гурин

“Обе стороны, наверное, понимают, что боевые действия на фронте заходят в тупик и что какого-то решительного исхода они там добиться не смогут" ................... и это говорит человек с экономическим образованием знающим об армии дай Бог только сборку-разборку охолощенного и раздолбанного АКМ. Сидел бы работал в своей сфере и не позорился бы. Был бы ранее химиком-технологом или хотя бы директором даже заштатного НПЗ знал бы что у этих заводов всегда есть доп. мощности, да и кроме НПЗ на западе страны есть и другие в центральной части. Руслану Пухову то же стоит довольно внимательно почитать информацию об Ирано-Иракской войне в интернете и тогда хотя бы дошли потери сторонами в цифрах с учетом того что та война длилась 8 лет а СВО всего 2 года и к тому же Россия не сметала города ФАБами. Даже не могу представить последствия удара по жилым районам ФАБ-9000, хотя последствия работы батареи "Солцепек" наблюдал еще в 99-м.