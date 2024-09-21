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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джонатан Куминга о контрактной ситуации: «Не особо за этим слежу. Не хочу отвлекаться от важного, нацелен на прогресс»

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» не готов предложить молодому игроку максимальное продление контракта.

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