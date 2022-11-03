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Сергей Устюгов: «Сегодня стрелял немного. С ремня лежку и немного стойку, но уже по установке. Не хочу быть биатлонистом»

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов рассказал, что провел стрелковую тренировку. «Сегодня стрелял немного.

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