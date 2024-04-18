Россия выводит миротворцев из Карабаха

Алексей Тан

Таня... а это Я Вам красненький лайк поставил... Да Таня, слишком много чести, что бы Русские парни, охраняли их покой.... Тем более они как и грязные евреи... если им что то не нравится, то они тут же, начинают гадить и плеваться во все стороны... им ещё за теракты в Москве в 77-ом... ответка не прилетела... , для начала... надо от них очистить земли России.