Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что миротворцы из нашей страны действительно покидают Нагорный Карабах.
Россия выводит миротворцев из Карабаха
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Владислав Владислав
Вот и отлично. Пашинян от Карабаха отказался... сам.
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9 час.
Владислав Владислав
Согласен.
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9 час.
Алексей Тан
Таня... а это Я Вам красненький лайк поставил... Да Таня, слишком много чести, что бы Русские парни, охраняли их покой.... Тем более они как и грязные евреи... если им что то не нравится, то они тут же, начинают гадить и плеваться во все стороны... им ещё за теракты в Москве в 77-ом... ответка не прилетела... , для начала... надо от них очистить земли России.
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8 час.
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