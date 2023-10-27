Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с фурой в Спасском районе

Авария произошла в четверг, 26 октября, в 21:30 на 245-ом километре автодороги М5 «Урал». По предварительным данным, 39-летний водитель за рулём ВАЗ-2104 не справился с управлением, врезался в бордюр, а потом в фуру «ДАФ».
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