Взявший на себя командование одной из рот нацистских формирований киевского режима Владислав Шевчук указал на тот факт, что войска ежедневно теряют военнослужащих, что приводит к надобности усиления мобилизации на всех уровнях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии