❗️⚡️Израиль приступил к полноценной оккупации южных районов Сирии Механизированные подразделения ЦАХАЛа при непосредственной огневой поддержке со стороны экипажей ОБТ "Merkava Mk.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Израиль приступил к полноценной оккупации южных районов Сирии Механизированные подразделения ЦАХАЛа при непосредственной огневой поддержке со стороны экипажей ОБТ "Merkava Mk.