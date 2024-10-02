Уайт – о титульном бое Анкалаева: «Если он выйдет и покажет невероятное выступление, а Перейра останется чемпионом, то будет следующим»

«Магомед Анкалаев занимает вторую строчку рейтинга [полутяжеловесов]. Если он выйдет и покажет невероятное выступление, а Алекс [Перейра] останется чемпионом, то будет следующим [претендентом]», – сказал президент UFC Дана Уайт.