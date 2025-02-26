Неизвестные подожгли дверь осудившего СВО рок-музыканта

Злоумышленники подожгли дверь квартиры Левы из «Би-2» в Москве Неизвестные в Москве подожгли дверь квартиры лидера группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает Telegram-канал Baza.
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