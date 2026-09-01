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Бесплатная парковка у медкластера в Песочном продолжит работу до конца года

Бесплатная парковка у медкластера в Песочном продолжит работу до конца года

Действие безвозмездного тарифа на автостоянке возле медицинского кластера в поселке Песочный постановили продлить до завершения текущего года.

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