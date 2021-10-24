Последние новости

32 191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    на лбуГолос Мордора: «П...
  • Забир Халимов
    Соглашусь с Ольгой!С Центробанком ну...
  • Ольга Кожемякина
    Кроме стопроцентной национализации госбанка и сбербанка никакие телодвижения правительства не помогут. В этих структу...С Центробанком ну...

Матвейчев о смертельном враге суверенитета России и будущей идеологии

Матвейчев о смертельном враге суверенитета России и будущей идеологии

- Что такое популизм?- Что убило Российскую империю согласно Розанову?- Сплетни в Советском Союзе.

Вернуться к статье
54
Обсудить
Виктор Михайлов
Отличная программа для обсуждения в Госдуме РФ ! Желаю успеха в продвижении Вашей программы , ув. Олег Анатольевич !
Ирина52
Хватит валить на коммунистов и марксизм "подвиги" демократов и либералов
Вячеслав Пронин
"Куда бы Сталин отправил нынешних коммунистов?///// Справедливости ради, добавте вопрос -куда бы Сталин отправил реформаторов-либералов и их последышей оккупирововших сегодня властные и прочие государственные структуры вместе с поклонением "ельцин -центру"!?
Александр Рожков
И куда бы Сталин отправил матвеичева?
Борис Осипов
За базар надо отвечать...

Картина дня

наверх