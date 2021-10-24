Матвейчев о смертельном враге суверенитета России и будущей идеологии

Последние новостиПолитикаМатвейчев о смертельном враге суверенитета России и будущей идеологии - Что такое популизм?- Что убило Российскую империю согласно Розанову?- Сплетни в Советском Союзе.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВиктор МихайловОтличная программа для обсуждения в Госдуме РФ ! Желаю успеха в продвижении Вашей программы , ув. Олег Анатольевич !Ирина52Хватит валить на коммунистов и марксизм "подвиги" демократов и либераловВПВячеслав Пронин"Куда бы Сталин отправил нынешних коммунистов?///// Справедливости ради, добавте вопрос -куда бы Сталин отправил реформаторов-либералов и их последышей оккупирововших сегодня властные и прочие государственные структуры вместе с поклонением "ельцин -центру"!?Александр РожковИ куда бы Сталин отправил матвеичева?БОБорис ОсиповЗа базар надо отвечать...Комментировать
Свежие комментарии