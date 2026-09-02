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Царьград

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"Зенит" 15 ноября проведет матч с "Трабзонспором" в Петербурге

"Зенит" 15 ноября проведет матч с "Трабзонспором" в Петербурге

Футбольный клуб "Зенит" из Петербурга 15 ноября встретится с турецким "Трабзонспором" на "Газпром Арене".

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