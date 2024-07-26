АО "ТСК", по мнению жителей, не исполнило судебное решение о сносе полигона

Жители рабочего посёлка Дмитриевка вновь готовы выйти против полигона АО «Тамбовская сетевая компания», который организация незаконно построила на территории Никифоровского района и должна была снести за свой счёт по решению суда до 29 июля 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии