🍇 Крымские аграрии в этом году планируют собрать свыше 100 тысяч тонн винограда Министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк отметил, что важно вовремя начинать уборку.
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